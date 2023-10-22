«Горжусь знакомством с ним». Кейн выразил соболезнования в связи со смертью Чарльтона

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн выразил соболезнования в связи со смертью легенды английского футбола Бобби Чарльтона.

«Сегодня печальный день для английского футбола. Он один из величайших, если не величайший английский игрок в истории. Я горжусь тем, что у меня была возможность встретиться с ним. Он был фантастическим человеком, который прожил фантастическую жизнь. Мы будем скучать по нему», — приводит слова Кейна Sport.de.

Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист выиграл «Золотой мяч» в 1966 году.