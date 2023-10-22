Данил Пруцев рассказал, кого поддерживает в Медиалиге

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал об интересе к медиафутболу.

«Что нравится в медиафутболе? Не само качество игры, конечно — скорее атмосфера. Хотя раньше было куда интереснее: сейчас в командах появилось много бывших профессиональных футболистов, уровень стал похож на ФНЛ. Мне кажется, это уже нельзя назвать медиалигой.

Я нормально отношусь к выступлению таких клубов в Кубке России, хотя понимаю, что профессиональной команде было бы ужасно обидно проиграть подобному сопернику.

Поддерживаю «Бей Беги», потому что это проект наших ребят — Джикии и Соболева. Еще мне нравится 2DROTS — знаком с их президентом, а вот «Амкалу» не симпатизирую. Плюс слежу за «Народной командой»: это же красно-белые!

Сейчас занимаюсь подобной историей. С друзьями создали в Краснодаре команду, которая играет в формате «восемь на восемь». В следующем сезоне мы заявимся на участие в третьей лиге, но уже с полноценным составом. Сначала занимались этим ради веселья, но потом команда выиграла турнир Краснодарского края с серьёзными соперниками — и теперь отправится в Сочи на чемпионат России. Кстати, название прикольное — «Слабые». В стиле Андрея Ещенко? Так он за нас и играет! В атаке супер, а вот в оборону уже не особо возвращается.

Какая у меня роль в этом проекте? Что-то вроде президента. Хотя лично ни на одной игре ещё не присутствовал, за всем слежу в онлайне. У меня есть три друга, которые помогают: двое отвечают за селекцию и бытовые вопросы, один — за социальные сети», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».