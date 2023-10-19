Ещенко: России лучше заявлять о себе даже со сборными — не грандами мирового футбола

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением насчёт того, как должна функционировать сборная России в период отстранения от международных турниров, а также высказался относительно предложения о том, чтобы российская национальная команда сыграла со сборной Медиалиги.

«Лучше заявлять о себе даже с такими сборными — не грандами мирового футбола. Надо и болельщикам показывать, что Россия была, есть и будет. Нужно, чтобы нас не забыли и мы принимали участие в товарищеских матчах.

Матч со сборной Медиалиги — это не то. Это для шоу или какого-то праздника. Например, День защиты детей, чтобы собрать публику, и был бы праздник. Но не в формате футбола 11 на 11 с футбольными правилами», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.