Андрей Чернышов: «Спартаку» отступать некуда, а на «Пари НН» нет такого давления

Российский тренер Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«Пари НН» набрал сейчас хорошее количество очков, вышел в лидирующую группу. Это большая неожиданность. А «Спартак» забуксовал, у них опять какие-то проблемы. Но это всегда будет в этом клубе. Сейчас самое главное всем объединиться, чтобы не откатиться ещё дальше в таблице и показывать результат. «Спартаку» отступать некуда. На «Пари НН» нет такого психологического давления — любой результат будет нормальным, а если отберут очки, — будет чудо. А вот спартаковцам, конечно, очки терять нельзя. Надо выкладываться по-максимуму и добиваться победы.

Жду захватывающей игры. Думаю, то «Спартак» будет прессинговать и играть агрессивно, а «Пари НН» — играть от обороны и рассчитывать на быстрые контратаки», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.