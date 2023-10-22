«Шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие». Антон Бобёр — о матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился ожиданиями от матча клуба с «Зенитом» в рамках 12-го тура РПЛ.

«Пока не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом». Тем более что игра будет в Питере, у «Зенита» будет преимущество домашней арены. Но шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие. Как будто «Зениту» очки больше нужны, им необходимо подниматься в турнирной таблице, поэтому «Крылья» могут позволить себе сыграть на контратаках.

Чей подход к комплектованию команды в данных обстоятельствах лучше: ставка «Крыльев» на молодых российских футболистов или «Зенита» на легионеров? Как показывает практика, петербуржцы уже на протяжении пяти лет подряд становятся чемпионами. Значит, статус приходящих к ним иностранцев о чём-то говорит. Поэтому если у них задача выиграть очередное чемпионство, то они делают ту же ставку, что и в предыдущие годы», — приводит слова Бобра Legalbet.