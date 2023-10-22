Такое падение представить трудно. Что стало с провалившейся в «Зените» звездой «Крыльев»

Одна из главных трансферных загадок РПЛ — кем «Зенит» заменит Малкома. Бразильца отпустили ещё в июле, однако ответа до сих пор нет. Уже тогда пошли слухи о желании чемпионов России забрать из «Крыльев» Бенхамина Гарре. С опровержением выступали и Александр Медведев, и Сергей Семак. Тем не менее никто не удивится, если зимой футболист окажется в Петербурге. Что-то это напоминает, правда?

Мощная футбольная школа в солидном европейском клубе. Способный сыграть на обоих флангах скоростной вингер. Яркий дриблинг и высокая результативность в Самаре. Интерес со стороны «Зенита». Всё это не только про бывшего игрока системы «Манчестер Сити» Гарре, но и про воспитанника «Монако» Йоана Молло.

Бенхамину точно стоит почитать биографию предшественника, чтобы не повторить его ошибки.

Йоан Молло и Бенхамин Гарре Фото: Юрий Стрелец, Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто такой Йоан Молло и как он играл в России

С 2008-го по 2010-й вингер считался безумно перспективным, уже играл в основе монегасков и выступал за французскую молодёжку вместе с Антуаном Гризманном. Но пока карьера будущего героя «Атлетико» и изгоя «Барселоны» стремительно развивалась, Молло летом 2015-го скатился до РПЛ. Причём даже не до топ-клуба. То, впрочем, было вопросом времени.

Уже во втором матче за самарцев Йоан оформил, только вдумайтесь, победный хет-трик из ассистов против звёздного «Зенита» (3:1) с Гараем, Витселем и Халком, ещё и на выезде. До конца сезона француз прибавил к трём результативным передачам лишь один гол и три голевые, однако скромные показатели обманывать не должны: он тащил за собой «Крылья» и удивлял филигранной техникой, став одним из лидеров чемпионата.

Права на видео принадлежат РПЛ. Посмотреть его можно на YouTube-канале РПЛ.

Футболистом интересовались «Спартак» и «Локомотив», тем не менее его контракт у «Сент-Этьена» окончательно выкупили самарцы. И началась доминация: осенью Молло выдал шикарный 10-матчевый отрезок с пятью голами и тремя ассистами, после которого его и забрал «Зенит».

«Поздравляю моего друга Йоана Молло. Он трудолюбивый игрок и настоящий боец», — писал тогда Пьер-Эмерик Обамеянг.

Йоан Молло в составе «Зенита» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Увы, ожидания именитого габонца и петербургских болельщиков не оправдались. Тренировавший сине-бело-голубых Мирча Луческу лично просил купить ему Молло и сам же моментально его зачехлил: за весну вингер сыграл в РПЛ только 160 минут, плотно присев на лавку. Но кошмар для Йоана только начинался.

Пришедший на место Луческу Роберто Манчини тут же набрал уйму новичков и отправил французский балласт в «Зенит-2», а тот и не думал искать другой клуб. Да и зачем, если тебе тут платят в районе € 1,5–2 млн.

Вместе с тем появилось множество слухов о сексуальной ориентации вингера: сначала Молло публиковал в соцсетях своё фото с прифотошопленными длинными ресницами, розовыми очками и ушами, а затем и видео, где он лежит в одной кровати с мужчиной, который целует его в лоб и называет «своей звездой».

Если вы не помните ту историю, то наверняка догадываетесь о реакции фанатов «Зенита» на поведение француза. Пусть даже позже и выяснилось, что тот мужчина — отец Йоана, а сам игрок — тот ещё бабник.

«Правда ли, что Молло — гей? Та история возникла уже, когда Молло был в «Зените». В Самаре на эту тему никто даже не задумывался. Во время предсезонных сборов в Испании он приходил каждый раз с новой девушкой. На завтрак — с одной, на обед — со второй, на ужин — с третьей. Мне кажется, за это его недолюбливали все жёны игроков «Крыльев», которые тоже были с командой», — рассказывал «Чемпионату» бывший скаут самарцев Максим Ляпин.

Вингер начал новый сезон с «Зенитом-2» в ФНЛ и постоянно слушал с трибун поток оскорблений, а затем не выдержал и показал в ответ средний палец. Он оправдывался, якобы адресовал жест другу, но все всё понимали. В итоге контракт с футболистом вскоре расторгли, и тот покинул Россию.

Кризис Молло после РПЛ. Где Йоан играет сейчас?

Дальше началось затяжное падение. Молло выбил у петербуржцев жирную неустойку и уже на следующий день прописался в «Фулхэме», который тогда выступал в Чемпионшипе. Да, променял российский пердив на английский.

Не потянул он, впрочем, даже его: будучи игроком ротации, побегал в британской Первой лиге до декабря и оказался в катарском «Эр-Райяне». Там Йоан также не задержался и всего два месяца спустя в попытках воскресить карьеру умотал обратно в Самару.

План провалился. Француз был бледной тенью себя прежнего, провёл семь матчей, отметившись только одним ассистом, и отчалил в «Сошо» из Лиги 2. Российский, английский и французский пердивы — неплохая коллекция, но явно не предел мечтаний для некогда одного из главных талантов страны.

Йоан Молло во время выступлений за «Сошо» Фото: fcsochaux.fr

«Сошо» терпел Молло те же полсезона, что и «Крылья» с «Фулхэмом». Там он провёл 16 матчей, дважды забил и отдал три голевые. Клуб не впечатлился игрой Йоана, и тот вновь стал свободным агентом.

Более-менее надолго задержаться удалось в «Панатинаикосе»: целых полтора года с полугодичным перерывом на аренду в «Орлеан» из Лиги 2, где он за шесть игр сделал два ассиста. В Афинах вингер поначалу тоже был футболистом ротации и не претендовал на роль примы, однако затем вдруг расцвёл и в 2021 году стал основным. Просто для сравнения:

Молло в Греции, лето-зима-2019 и осень-2020: 10 матчей, всего три выхода в основе и 1+1 по гол+пас;

Молло в Греции, первая половина 2021-го: 20 матчей, 19 выходов в основе, один ассист.

Да, результативность осталась слабой, и всё же это не помешало ему стабильно выходить на поле с первых минут.

Йоан Молло в «Панатинаикосе» Фото: pao.gr

После ренессанса Йоан даже вновь задумал вернуться в Россию.

«До сих пор каждое трансферное окно Молло звонит мне и умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию. Недавно созванивались, он сейчас в «Панатинаикосе». Сказал: «До зимы здесь поиграю и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться», — говорил агент Дмитрий Чельцов.

Вот только осуществить задуманное не удалось. Летом 2021-го Йоан приземлился в любительском «Йере» из Франции, не заинтересовав никого из профессионалов. Иронично, что как раз за этот клуб он играл в карьере чаще всего: 52 матча против 42 за «Крылья».

Этим летом уже 34-летний Молло сменил «Йер» из четвёртой французской лиги на «Истр» из пятой. Официально его путь футболиста пока не завершён, но итоги подводить уже можно. И главный — переход в «Зенит» из «Крыльев», где он был звездой РПЛ и заметно прогрессировал, был большой ошибкой.