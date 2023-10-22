Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Италии не соблюдаются правила». Земан высказался о футболистах, игравших на ставках

«В Италии не соблюдаются правила». Земан высказался о футболистах, игравших на ставках
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан высказался об итальянских футболистах, уличённых в совершении нелегальных ставок.

«Это плохо. На протяжении многих лет для футболистов был установлен запрет на совершение ставок. Указано, что такие футболисты должны быть отстранены на три года, но в Италии это не так. Правила есть правила, но здесь они не соблюдаются. Говорят, что это болезнь, но я не думаю, что все они больны, потому что настоящие больные обычно находятся в другом месте», — приводит слова Земана сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее стало известно, что 22-летний полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил семимесячную дисквалификацию за игру на ставках. Также недавно в СМИ появилась информация, что по той же причине футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали может быть отстранён от футбола на год.

Материалы по теме
«Ювентус» сделал официальное заявление о ситуации с Фаджоли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android