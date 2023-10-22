«Спартак» одолел «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ благодаря голам Пруцева и Мартинса

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.
Первый мяч был забит на 41-й минуте, когда полузащитник красно-белых Данил Пруцев отличился с передачи защитника Даниила Денисова. В компенсированное время второго тайма защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+7-й минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счёт встречи.
Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.
- 22 октября 2023
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:47
-
15:42
-
15:41
-
15:35
-
15:31
-
15:19
-
15:16
-
15:13
-
15:05
-
14:51
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:29
-
14:29
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:24
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:16
-
13:15