Агент: даже когда Йоканович в открытую душил Тюкавина, Костя с улыбкой делал свою работу

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о взаимоотношениях своего клиента с бывшим и текущим тренерами бело-голубых, Славишей Йокановичем и Марцелом Личкой.

«Если говорить про отношения Тюкавина с Личкой, то могу сказать, что я Костю знал ещё с детской школы. У него за всё время ни с кем из тренеров не было конфликтов. У каждого своя работа, он свою выполняет. Тюкавин и так сверхвоспитанный, а чтобы огрызнуться или послать кого-то — такого не бывает.

Даже когда Йоканович в открытую душил его, Костя всё равно выходил с улыбкой и делал свою работу. Надо набраться терпения, и всё будет нормально, я не сомневаюсь», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей в составе московского «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.