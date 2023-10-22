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Игрок ЦСКА Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином»

Игрок ЦСКА Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином»
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин получил серьёзную травму в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«По результатам МРТ у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция. Муха – ты настоящий боец! Мы все будем с нетерпением ждать твоего скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении клуба.

21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином». В текущем сезоне Мухин принял участие в 15 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

Напомним, по итогам матча ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. «Рубин» остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.

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