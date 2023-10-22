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Алаев заявил, что в РПЛ готовы рассмотреть вхождение белорусских клубов в лигу

Алаев заявил, что в РПЛ готовы рассмотреть вхождение белорусских клубов в лигу
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что руководство лиги готово рассмотреть включение белорусских клубов в состав РПЛ в случае наличия подобной инициативы.

«Мы с уважением относимся к каждой инициативе регулятора, министра спорта. Но я представляю РПЛ, в которой 16 клубов. Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы её рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс — юридический, финансовый. Мы же не будем забывать, что белорусы играют в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Объединение разных лиг в футболе более сложный процесс, чем в других видах спорта, практика показывает.

Будет исполком Российского футбольного союза, возможно, там будет обсуждаться. Но нам пока преждевременно говорить, нам права делегируют, мы проводим соревнование — чемпионат России с участием российских клубов. Будет инициатива — обсудим», — приводит слова Алаева ТАСС.

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