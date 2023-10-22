Матч «Утрехт» — «Аякс» прервали из-за брошенного стаканчика

Матч 9-го тура нидерландской Эредивизии «Утрехт» — «Аякс» (4:3) прервали из-за брошенного стаканчика, после возобновления игры хозяева забили победный мяч, сообщает ESPN.

Фото: Кадр из транляции

На 90-й минуте «в целях безопасности» приостановили матч между «Утрехтом» и «Аяксом» из-за пластикового стаканчика, который бросили с трибуны на кромку поля. После возобновления игры «Аякс» сразу же пропустил и вновь проиграл. Амстердамская команда выдала худший старт сезона в истории клуба.

После девяти сыгранных матчей в Эредивизии «Утрехт» находится на 16-м месте, в зоне стыковых матчей с шестью очками. «Аякс» после семи игр находится на 17-й позиции, в зоне вылета с пятью очками. Единоличным лидером нидерландского чемпионата является ПСВ с 27 очками.