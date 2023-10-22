«Аякс» проиграл «Утрехту» и опустился в зону вылета в Эредивизии

Завершился матч 9-го тура нидерландской Эредивизии, в котором встречались «Утрехт» и амстердамский «Аякс». Команды играли на стадионе «Галгенвард» в Утрехте, Нидерланды. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Деннисом Хиглером. «Утрехт» одержал победу со счётом 4:3.
Перед самым перерывом, на 44-й минуте игрок «Утрехта» Райан Фламинго открыл счёт.
На 48-й минуте Майк ван дер Хорн увеличил преимущество хозяев.
На 52-й и 55-й минутах футболист амстердамцев Кристиан Хлинссон забил свои мячи и сравнял счёт.
Вскоре на 65-й минуте Стивен Бергвейн с пенальти вывел гостей вперёд.
На 71-й минуте Йенс Торнстра с передачи Фламинго сделал счёт на табло равным.
В самом конце, на 90-й минуте Оскар Фрауло вывел «Утрехт» вперёд и принёс важную победу.
После девяти сыгранных матчей в Эредивизии «Утрехт» находится на 16-м месте, в зоне стыковых матчей с шестью очками. «Аякс» после семи игр находится на 17-й позиции, в зоне вылета с пятью очками.
- 22 октября 2023
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