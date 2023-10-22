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«Аякс» проиграл «Утрехту» и опустился в зону вылета в Эредивизии

«Аякс» проиграл «Утрехту» и опустился в зону вылета в Эредивизии
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Завершился матч 9-го тура нидерландской Эредивизии, в котором встречались «Утрехт» и амстердамский «Аякс». Команды играли на стадионе «Галгенвард» в Утрехте, Нидерланды. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Деннисом Хиглером. «Утрехт» одержал победу со счётом 4:3.

Перед самым перерывом, на 44-й минуте игрок «Утрехта» Райан Фламинго открыл счёт.

На 48-й минуте Майк ван дер Хорн увеличил преимущество хозяев.

На 52-й и 55-й минутах футболист амстердамцев Кристиан Хлинссон забил свои мячи и сравнял счёт.

Вскоре на 65-й минуте Стивен Бергвейн с пенальти вывел гостей вперёд.

На 71-й минуте Йенс Торнстра с передачи Фламинго сделал счёт на табло равным.

В самом конце, на 90-й минуте Оскар Фрауло вывел «Утрехт» вперёд и принёс важную победу.

После девяти сыгранных матчей в Эредивизии «Утрехт» находится на 16-м месте, в зоне стыковых матчей с шестью очками. «Аякс» после семи игр находится на 17-й позиции, в зоне вылета с пятью очками.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 13:15 МСК
Утрехт
Утрехт
Окончен
4 : 3
Аякс
Амстердам
1:0 Фламинго – 44'     2:0 van der Hoorn – 48'     2:1 Хлинссон – 52'     2:2 Хлинссон – 55'     2:3 Бергвейн – 65'     3:3 Торнстра – 71'     4:3 Фрауло – 90'    
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