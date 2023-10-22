«Барселона» — «Атлетик»: 17-летний Гиу открыл счёт

Сегодня, 22 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встречаются «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч.

В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Атлетик» со счётом 4:0 и 1:0.

На данный момент лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На второй позиции находится «Жирона», у которой такое же количество очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.