«Барселона» — «Атлетик»: 17-летний Гиу открыл счёт
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Сегодня, 22 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встречаются «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч.
Испания - Примера . 10-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гиу – 80'
В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Атлетик» со счётом 4:0 и 1:0.
На данный момент лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На второй позиции находится «Жирона», у которой такое же количество очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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