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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн).
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн).
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн).
  4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн).
  5. Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн).
  6. Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн).
  7. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
  8. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).
  9. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн).
  10. Деклан Райс («Арсенал», € 100 млн).

Также интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг топ-20 и топ-30 самых дорогих футболистов в мире.

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