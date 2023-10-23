Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн). Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн). Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн). Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн). Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн). Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн). Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн). Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн). Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн). Деклан Райс («Арсенал», € 100 млн).

Также интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг топ-20 и топ-30 самых дорогих футболистов в мире.