Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мире:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн).
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн).
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн).
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн).
- Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн).
- Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн).
- Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
- Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).
- Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн).
- Деклан Райс («Арсенал», € 100 млн).
Также интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг топ-20 и топ-30 самых дорогих футболистов в мире.
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