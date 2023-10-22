Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Топ-10 самых дорогих нападающих в мире:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн); Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн); Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн); Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн); Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн); Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн); Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн); Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн); Лаутаро Мартинес («Интер», € 100 млн); Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).