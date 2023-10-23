Александр Медведев высказался о победе «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).

«В футболе ничего не бывает по плану, всегда бывают неожиданные моменты. Играли против сильного соперника с хорошей обороной. «Крылья Советов» три раза спас вратарь. А во втором тайме помимо забитых трех могли забить еще парочку.

Если смотреть сухую статистику, очевидно доминирование «Зенита». Но это были два разных тайма. Первый проходил не в таком быстром темпе, как второй. Поэтому до перерыва практически не было острых моментов, зато после, когда «Зенит», что называется, побежал, была нанесена большая часть ударов по воротам. Обидно было пропустить гол в добавленное время, тем более после рикошета. Но это футбол», — приводит слова Медведева РИА Новости Спорт.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.