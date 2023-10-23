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Экс-игрок сборной Украины: благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулами

Экс-игрок сборной Украины: благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулами
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Бывший защитник «Шахтёра» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением, чего может достичь Михаил Мудрик и «Челси» в сезоне 2023/24.

«Сколько забьет Мудрик за сезон и чего добьется «Челси»? Почеттино только пришёл в «Челси». Очень большая конкуренция внутри АПЛ. Благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулы», — приводит слова Шевчука Украинский футбол.

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола. В последнем туре АПЛ Михаил красивым ударом через вратаря забил мяч в ворота лондонского «Арсенала».

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