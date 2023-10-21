Вратари «Челси» и «Арсенала» устроили шоу. Но обсуждать будут слова Зинченко про Мудрика

«Арсенал» считался фаворитом, но с самого начала матча «Челси» выглядел получше. После первых подходов номинальные хозяева не забили, но затем заработали пенальти на 15-й минуте. Интересно, что изначально Палмер забрал мяч, но затем его выхватил Стерлинг, который явно намеревался исполнить пенальти. Однако подошёл Энцо Фернандес и что-то сказал партнёрам. Видимо, попросил Стерлинга не мешать.

Коул Палмер и Рахим Стерлинг Фото: кадр из трансляции

После этого мяч снова оказался в руках Палмера. И это было правильным решением, потому что новичок «Челси» уверенно пробил с 11 метров – отправил мяч влево, когда вратарь Райя завалился в другую сторону ворот.

По большому счёту только после этого у «Арсенала» стали появляться какие-то моменты. Из штрафной бил Райс, затем шанс появился у Жезуса, но его удар с близкого расстояния заблокировали. Впрочем, и у «Челси» моментов хватало. Тот же Палмер пробил в сантиметрах от дальней штанги.

Интересно, что «Челси» – вторая команда АПЛ по владению в этом сезоне. По этому показателю уступает только «Сити». Однако именно в этом матче либо «Арсенал» забрал мяч под контроль, либо «Челси» осознанно отдал инициативу. По итогам первого тайма у хозяев было лишь 37,5% владения, но по ударам – 7:2 в свою пользу.

В перерыве у «Арсенала» вместо Зинченко (у него была жёлтая карточка) вышел Томиясу, но игра принципиально не изменилась. Более того, «Челси» снова забил. Гол получился одновременно красивым и неожиданным. Похоже, что Мудрик с острого угла навешивал, но Райя далеко вышел из ворот – мяч перелетел вратаря и опустился под перекладину. Вот откуда подавал Мудрик.

Гол Мудрика Фото: кадр из трансляции

Теперь одна из главных тем в футбольных пабликах – высказывание Зинченко. Защитник «Арсенала» на днях заявил, что оторвёт Мудрику яйца, если соотечественник забьёт «Арсеналу». Очевидно, что эти слова были сказаны в шутку, но так сложилось, что спустя несколько дней после интервью эта тема получила развитие (надеемся, что последнее).

Даже при счёте 2:0 «Челси» продолжил создавать больше моментов, чем соперник. Райя умудрился едва не «привезти» гол в спокойной ситуации – обрезался в своей штрафной, отдавая пас через центр. Правда, голевую передачу сопернику отдал другой вратарь. Санчес неудачно отпасовал низом, и Райс в одно касание пробил в пустые ворота с дальней дистанции. Возможно, на вратарях сказывался ливень, который мешал обеим командам.

Гол Райса Фото: кадр из трансляции

На 82-й минуте случились две важные замены. У «Челси» вышел Рис Джеймс, который из-за травмы попал в заявку впервые с 1-го тура. А у «Арсенала» появился Троссард, который первым же касанием забил после ассиста Саки – 2:2! Гости сотворили камбэк и заработали очко в матче, в котором не выглядели лучше соперника.