Женские сборные России U20 и U19 сыграют с командами Аргентины

Женские сборные России U20 и U19 проведут учебно-тренировочный сбор в Буэнос-Айресе с 22 октября по 1 ноября и сыграют товарищеские матчи со сверстницами из Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России U20, руководить которой будет Юрий Красножан, сыграет матчи с командой Аргентины U20 26 и 30 октября, а команда U19 под руководством Валентина Гаввы встретится с командой Аргентины U19 27 и 30 октября.

Состав сборной России (игроки не старше 20 лет)

Вратари: Виолетта Исайкина («Зенит»), Ксения Агапкина («Локомотив»), Варвара Дудорова («Чертаново»).

Защитники: Ксения Олексюк, Ольга Посохина (обе – «Зенит»), Полина Гефко, Мария Дурнова (обе – «Крылья Советов»), Яна Шолгина («Рубин»), Алиса Савина («Локомотив»).

Полузащитники: Ксения Долгова («Локомотив»), Елизавета Семёнова, Зарина Шарифова, Наталья Трофимова, Полина Сорокина, Маргарита Медведь (все – «Зенит»), София Иванова («Крылья Советов»), Ксения Коноваева («Рязань-ВДВ»), Медея Жаркова, Милена Болдырева (обе – «Краснодар»).

Нападающие: Мария Копцова, Алёна Андреева (обе – «Зенит»), Ксения Каурова («Локомотив»), Анастасия Самсонюк (ЦСКА).

Состав сборной России U19

Вратари: Арина Таранченко («Динамо»), Вера Санжаровская («Краснодар»).

Защитники: Диана Захарова («Чертаново»), Мария Степашева («Крылья Советов»), Вероника Ермакова (ЦСКА), Владислава Буткевич («Краснодар»), Алиса Мишурина, Валерия Лушникова (обе – «Локомотив»).

Полузащитники: Алина Шкалова, Яна Свистунова, Татьяна Данилочкина (все – «Чертаново»), Дарина Ишмухаметова («Зенит»), Азалия Зальмиева («Локомотив»), Мария Барвинок («Краснодар»), Ксения Кузищина («Динамо»).

Нападающие: Кира Петухова, Полина Сёмина (обе – «Чертаново»), Анна Соловьёва («Локомотив»), Ирина Дричева («Динамо»), Арина Шуба («Краснодар»).