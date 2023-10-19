В РФС отметили повышение интереса к женскому футболу в России

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о росте интереса к женскому футболу в России.

«Футбольный фестиваль с двумя матчами и двумя шоу по одному билету в Калининграде стал ярким медийным событием, и я думаю, что это только начало нашего сотрудничества с Медиалигой.

Также отмечу повышение интереса к женскому футболу. Это видно и по матчам Суперлиги и Кубка России — имею в виду не только посещаемость, но и охваты в соцсетях, аудиторию трансляций. Известный факт, что бурный рост фитнес-индустрии как бизнеса начался с того момента, когда в спортзалы пришли женщины, начали покупать спортивную одежду. Думаю, что примерно то же может быть и с массовым женским футболом в России. РФС со своей стороны работает над развитием массового женского футбола. Например, в этом году уже 300 девочек по всей стране записалось в футбольные секции в рамках нашей программы «Футбол в школе», — приводит слова Суриковой Sport24.