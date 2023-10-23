Ужасное судейство и прекрасный «Спартак». Премьер-лига несправедливости #52

Представляем 52-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 12-й тур РПЛ, который получился контрастным. Разочаровывающая суббота: нулевая ничья в московском дерби и очередная потеря очков ЦСКА. А потом яркое воскресенье: победа «Спартака» и взлёт «Зенита» на второе место. Это, а ещё ужасное судейство и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Инсайды от Андрея

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Таймкоды

0:00 — Всем привет!

01:17 — Итоги конкурса! Победитель — настоящий гений.

02:27 — ЦСКА неудачно съездил в Казань. Сочувствуем Мухину.

14:01 — «Спартак» внезапно ожил. А Юран — новый Байдачный.

32:27 — «Зенит» подвинул Самару. А мы так и думали.

45:45 — У Карпина играет зверский нападающий. Он прервал ужасную серию.

51:12 — В туре было ещё полно всего. Московское дерби, ничья «Краснодара» и сенсация от худшей команды РПЛ.