Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ужасное судейство и прекрасный «Спартак». Премьер-лига несправедливости #52

Ужасное судейство и прекрасный «Спартак». Премьер-лига несправедливости #52
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем 52-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 12-й тур РПЛ, который получился контрастным. Разочаровывающая суббота: нулевая ничья в московском дерби и очередная потеря очков ЦСКА. А потом яркое воскресенье: победа «Спартака» и взлёт «Зенита» на второе место. Это, а ещё ужасное судейство и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Аудиоверсия выпуска:

в Apple Podcasts
в Google Podcasts
в «Яндекс.Музыке»
в плеере Podster

Таймкоды

0:00 — Всем привет!
01:17 — Итоги конкурса! Победитель — настоящий гений.
02:27 — ЦСКА неудачно съездил в Казань. Сочувствуем Мухину.
14:01 — «Спартак» внезапно ожил. А Юран — новый Байдачный.
32:27 — «Зенит» подвинул Самару. А мы так и думали.
45:45 — У Карпина играет зверский нападающий. Он прервал ужасную серию.
51:12 — В туре было ещё полно всего. Московское дерби, ничья «Краснодара» и сенсация от худшей команды РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android