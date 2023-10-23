Ужасное судейство и прекрасный «Спартак». Премьер-лига несправедливости #52

Представляем 52-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 12-й тур РПЛ, который получился контрастным. Разочаровывающая суббота: нулевая ничья в московском дерби и очередная потеря очков ЦСКА. А потом яркое воскресенье: победа «Спартака» и взлёт «Зенита» на второе место. Это, а ещё ужасное судейство и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
Аудиоверсия выпуска:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере Podster
Таймкоды
0:00 — Всем привет!
01:17 — Итоги конкурса! Победитель — настоящий гений.
02:27 — ЦСКА неудачно съездил в Казань. Сочувствуем Мухину.
14:01 — «Спартак» внезапно ожил. А Юран — новый Байдачный.
32:27 — «Зенит» подвинул Самару. А мы так и думали.
45:45 — У Карпина играет зверский нападающий. Он прервал ужасную серию.
51:12 — В туре было ещё полно всего. Московское дерби, ничья «Краснодара» и сенсация от худшей команды РПЛ.