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Психотерапевт Фаджоли: возможность Николо сыграть на Евро — важный стимул в нашей терапии

Психотерапевт Фаджоли: возможность Николо сыграть на Евро — важный стимул в нашей терапии
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Паоло Жарре, являющийся психотерапевтом полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, поделился деталями того, как проходит процесс лечения футболиста от игровой зависимости.

«Я рассказал Николо о Паоло Росси, который тоже играл на ставках. Тем не менее после своей дисквалификации он ещё успел выиграть чемпионат мира. В июне отстранение Николо будет завершено. Он уже дебютировал за сборную Италии, поэтому Евро-2024 может стать важным стимулом в нашей терапии. Я настроен оптимистично: мы вылечим человека и футболиста «Ювентуса», — приводит слова Жарре La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что 22-летний полузащитник получил семимесячную дисквалификацию из-за совершения им нелегальных ставок. Агент футболиста подтвердил, что тот страдает от игровой зависимости.

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