Игрок «Интер Майами» Холл: когда впервые увидел Месси, подумал, что попал в видеоигру

17-летний Футболист «Интер Майами» Тайлер Холл поделился эмоциями, которые он испытал, когда впервые потренировался вместе с нападающим американского клуба Лионелем Месси.

«В первый день, когда пришёл Месси, это казалось нереальным. Я как будто попал в видеоигру или что-то в этом роде. Время от времени меня поражает, что он рядом со мной. Он очень открытый парень. Всегда улыбается и всегда подходит пожать мне руку. Месси — отличный человек и очень хорошо ладит со всеми молодыми игроками», — приводит слова Холла официальный сайт ФИФА.

Напомним, «Интер Майами» занял 14-е место в Восточной конференции по итогам сезона. Однако в составе американской команды аргентинский нападающий смог выиграть Кубок лиг.