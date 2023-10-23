Лионель Месси подвёл итоги сезона для «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подвел итоги сезона для клуба.

«Горжусь тем, что команда сделала в этом сезоне. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг, завоевав первый титул в истории, дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним всё хорошее и прежде всего стремление совершенствоваться, чтобы в следующем году быть еще более конкурентоспособными. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что у нас ещё будут потрясающие моменты, как и в последние несколько месяцев», — написал Месси в своей социальной сети.

«Интер Майами» завершил сезон на 14-м месте в Восточной конференции.

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