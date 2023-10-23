Ловчев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Пари Нижним Новгородом». По его мнению, московский клуб действительно наиграл на три очка в этой встрече.

«Как только «Спартак» играет в быстрый футбол, как только ему дают это делать, получается хороший матч. Игра симпатичная, моментов достаточно много. «Спартак» однозначно наиграл на победу, но не получалось реализовать моменты.

Первый гол вообще классный забили: отбор у своих ворот, переход и доводка до удара — то есть розыгрыш. Гол вообще сказочный! То, что «Спартак» показывал в первом тайме, напомнило мне матч с «Динамо» — в частности, отлично сыграл Зиньковский в плане быстрого перехода в атаку. Хорош был и Литвинов — вёл игру, делал всё вовремя, правильно.

По Соболеву — тренер выдерживает свою линию. Ничего страшного пока не произошло, тем более что потом Абаскаль поставил его в состав. Соболев — игрок квалифицированный, никто не будет ссылать его в дубль. Тем более, он и игрой не давал повода как-то плохо к себе относиться. Вспомнил сейчас матч с «Динамо» на Кубок, где «Спартак» был хорош — и там Соболев очень пригодился, был очень заметен.

По судейству. Нижний будет недоволен, но то, что совершил Гоцук — безобразие. Надо не на судью обращать внимание, а на Гоцука. Он уже получил карточку, а потом своим поведением просто подставил команду. Мало того, что был удалён в этой игре, так и следующую пропустит — с «Сочи», который будет биться изо всех сил, потому что надо выходить с последнего места.

Я хорошо знаю Сергея Юрана, знаю его характер и то, как он умеет настраивать. Но настрой и безрассудность — это разные вещи. А Гоцук начинает бросаться на судью, и его никто не одёргивает. А это надо делать — чемпионат на одном матче не заканчивается», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.