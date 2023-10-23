Ловчев: Джикия не заслуживает отношения Абаскаля по принципу «начальник всегда прав»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации Георгия Джикии в московском клубе. Напомним, защитник потерял место в составе.

«По Дуарте пошел разговор, что прогрессирует. Хорошо, прогрессирует — в атаку бежал, отбирал. Да, он стал лучше, но он играет постоянно, у него огромное доверие от тренера. И я постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит. Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу «начальник всегда прав». Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит — на лавку, с Джикия — тоже на лавку…» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.