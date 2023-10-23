Генрих Мхитарян: я счастлив в «Интере» и хочу здесь остаться

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян сообщил о своём желании продолжить карьеру именно в миланском клубе.

«Я очень счастлив здесь и хочу остаться в «Интере». Мой агент работает и ведёт переговоры о продлении контракта», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «нерадзурри» предлагает 34‑летнему игроку новый контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом «Интер» готов сохранить Мхитаряну нынешнюю зарплату. Она составляет € 3,8 млн в год. Действующий контракт полузащитника с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезоне Мхитарян провёл в Серии А девять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. 34-летний полузащитник отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где ему обещали удвоить зарплату.