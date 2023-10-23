Экс-аналитик ЦСКА: травмы игроков — удар по моральному духу армейцев перед «Краснодаром»

Бывший аналитик ЦСКА и основатель аналитического агентства «Digital Scouting» Тимофей Ушанский предположил, как будет решать серьёзные кадровые проблемы в обороне Владимир Федотов в противостоянии с «Краснодаром». В центральном матче 13-го тура РПЛ тренер армейцев не сможет рассчитывать на травмированных Дивеева и Мухина, а также дисквалифицированного Виллиана Рошу. Под вопросом участие в игре и еще одного защитника — Набабкина.

«Меньше всего верю в переход на двойку центральных защитников, так как тройка — это прежде всего специфическая структура владения, перегрузка узкофланговых зон и способы выхода в атаку через средний пас. То, что определяет игру ЦСКА. От тройки Владимир Валентинович не откажется.

Зная принципы Федотова, тяжело представить, что место в основе займёт кто-то из текущей молодёжки. Поэтому надеяться придётся на ту обойму, что есть. Из левоногих это Мойзес, которому могут доверить и роль центрального в тройке в текущих обстоятельствах. Также высоковероятно возвращение Агапова, травма которого оказалась несерьёзной. К игровой форме Ильи есть вопросы, но он по крайней мере физически готов к единоборствам на уровне РПЛ. Готов проявлять себя и Рядно, регулярно тренирующийся с основой и имеющий небольшой опыт игры на этой позиции.

Справа в обороне точно будет правша. Возможно использование Зделара или Лукина, уже проведшего на хорошем уровне игру с тем же «Локомотивом». Не исключено возвращение Кирилла Набабкина. Из невероятных вариантов могу нафантазировать перевод Гайича на позицию правого центрального и закрытие левого фланга тем же Обляковым.

Эти потери — серьёзный удар по моральному духу армейцев и головная боль для тренерского штаба. В случае чего есть объективные причины не самого удачного результата.

Однако лично я ожидаю, что победят или проиграют в этом матче не персоналии, а игровая организация. И с нетерпением жду противостояния Ивича с Федотовым, а не Мойзеса с Кордобой», — отметил Ушанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.