Шамиль Газизов: жизни Руслана Лисаковича сейчас ничего не угрожает

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что здоровью полузащитника Руслана Лисаковича на данный момент ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в Португалии. Ранее сообщалось, что несколько игроков молодежной сборной Белоруссии ввязались в потасовку на улице в Португалии. Лисакович был госпитализирован с черепно‑мозговой травмой.

«Я бы не хотел комментировать что‑то связанное с Русланом, пока что. Мы сейчас о его ситуации общаемся через Федерацию футбола Белоруссии, так как они несут за всё ответственность. Надеемся, что по здоровью всё будет хорошо, но пока мы находимся в таком состоянии. Что‑то еще говорить с моей стороны было бы неправильно.

Руслан пришёл в сознание? Я же не врач, это больше к ним. Но если брать мою компетенцию, могу сказать, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Травма неприятная, бытовая.

Давайте дождемся официального заключения, восстановления Руслана и так далее. Всё‑таки он уехал в сборную, а финансовые нагрузки несём мы. Есть юридические моменты. Мы не самый богатый клуб, дорожим финансами и футболистами. Мы будем принимать определенные решения, только когда будет какое‑то решение по самому Руслану, он вылечится и всё в принципе нормализуется», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».