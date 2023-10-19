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Источник: игрок «Динамо» Махачкала Лисакович в состоянии опьянения устроил дебош

Источник: игрок «Динамо» Махачкала Лисакович в состоянии опьянения устроил дебош
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович во время игры за молодёжную сборную Беларуси угодил в скандал, сообщает портал by.tribuna.com (в Беларуси признан экстремистским).

По информации источника, 21-летний хавбек после игры со сборной Португалии выпил алкоголь в числе группы футболистов, а также агрессивно себя вёл, приставая к прохожим. После этого полузащитник упал на асфальт и ударился головой. Лисаковичу потребовалась госпитализация.

Сообщается, что в махачкалинском «Динамо» к Лисаковичу могут применить дисциплинарные санкции.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с махачкалинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 350 тыс.

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