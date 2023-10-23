Сорокин: у меня нет никаких травм. Надеюсь, моё лучше время в «Рубине» впереди

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин заявил, что сейчас у него нет травм, и его лучшее время в команде ещё впереди.

«Я переживаю за результаты. Ещё больше переживаю, когда не играю и не могу ничего сделать для команды, сидя на трибуне. Когда провёл кубковый матч с «Ростовом» – первый после возвращения – был уверен, что дальше будет только лучше.

Сейчас многие спрашивают – и в команде, и болельщики – всё ли со мной в порядке. Да, у меня нет никаких травм, с моим здоровьем всё отлично. Конфликтов тоже ни с кем нет. Тренируюсь и работаю на максимуме, не снижаю требований к себе. Верю, что моё лучшее время в «Рубине» впереди», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.