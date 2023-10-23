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Глава РПЛ Алаев: понимаем, сколько сложностей несёт интеграция белорусских команд в РПЛ

Глава РПЛ Алаев: понимаем, сколько сложностей несёт интеграция белорусских команд в РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном включении белорусских команд в чемпионат России.

«С уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то Российский футбольный союз или Министерство спорта. Но РПЛ состоит из 16 российских клубов, и не могу озвучивать их позицию без предварительного обсуждения. Если будет такая инициатива, мы её, безусловно, рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несёт.

Подобная инициатива очень серьёзная. Это полностью поменяет структуру российского футбола, поэтому делать публичные заявления преждевременно. Если министр спорта России говорит, что это возможно, значит, за этим что-то стоит. Был форум в Перми, где обсуждались и политические вопросы. На следующей неделе состоится исполком РФС. Возможно, будет донесена какая-то информация. Пока нет ничего, кроме слов министра.

Это очень сложный вопрос со всех точек зрения. Будет такая инициатива от Министерства спорта или РФС — клубы её рассмотрят и озвучат свою позицию», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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