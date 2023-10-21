Кобелев: в Беларуси есть одна-две команды, способные составить конкуренцию клубам РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал своё мнение по поводу возможного включения белорусских команд в чемпионат России.

«Честно говоря, не понимаю, сколько команд будет заходить. Если клубы из Беларуси будут вылетать, кто будет вместо них? Это многогранный вопрос, который должен проанализировать РФС. Как только нам скажут, каким образом будет происходить этот процесс, тогда и будем давать оценку.

Какие могут быть плюсы? Никого не хочется обижать, но я думаю, что в Беларуси есть одна, максимум две команды, которые способны составить конкуренцию. Какая здесь польза – увеличение количества команд в Премьер-Лиге? Но кому это нужно? Сейчас некоторые президенты клубов и тренеры плачут, что очень много игр проводится. Непонятно, мы боремся за качество или количество», – приводит слова Кобелева Metaratings.ru.