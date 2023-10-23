Глава РПЛ Алаев: вы знаете, как сейчас работает ЭСК РФС? И я не знаю

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о работе Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«Как РФС отреагировал на мою критику в сторону ЭСК? Мы переговорили с Александром Валерьевичем Дюковым. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на неё внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет всё меньше.

Милорада Мажича я не видел ни разу. Мне кажется, наша встреча уже потеряла смысл. Мы несколько раз просили о ней перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства. Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а про общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.

Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому, что эпизод в матче «Ростов» — «Урал» был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом забыли бы и не обратили внимания.

Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, всё было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!

Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович Хачатурянц, он меня приглашал — и я видел, как этот орган работает», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».