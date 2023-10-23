Игорь Федотов: какой у судей может быть заговор против Мажича? Амелин — трус

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судье Алексее Амелине.

«Мне сейчас пишут, что я оскорбил Амелина и что он хороший человек. Так и не понял, как я его оскорбил. Никто не говорил, что он плохой, но хороший человек — не профессия. Сейчас начинают искать какой-то сговор среди судей против Мажича. Но с кем там заговор, по-вашему? С Амелиным? С Фёдоровым? Какой заговор с ними возможен, если один не помогает Карасёву, а другой не удаляет Гоцука? Поэтому Амелин и трус. Можно назначать или не назначать 11-метровый удар, не показывать сложные карточки — но когда к тебе применяют физическую силу, то из тебя делают клоуна перед всей страной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.