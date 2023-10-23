Сергей Брызгалов высказался об уходе Вадима Евсеева из «Факела»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался об уходе тренера Вадима Евсеева из клуба. Специалист покинул «Факел» в начале сентября.

«Как лично я отреагировал на уход Евсеева? Это футбольная жизнь. Для меня это не в первый раз, было много таких ситуаций. Тренер к этому готов всегда, как и команда. Так получилось.

Была информация, что он так и не смог попрощаться с командой? Нет, это не так. Вадим Валентинович попрощался с командой. Расстались на хорошей ноте.

Я достаточно давно знаю Вадима Валентиновича — [ещё с тех пор,] когда начинал играть с ним в «Сатурне». Никогда не ставлю тренеров на какие-то места. Всегда уважительно к ним отношусь, стараюсь у них учиться, взять что-то полезное. Благодарен Евсееву за работу и доверие. Желаю успехов в дальнейшей тренерской карьере», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».