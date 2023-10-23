Арбитр Федотов — о моменте с Дзюбой в дерби: VAR был обязан вмешаться

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что арбитр Сергей Иванов хорошо работал на матче МИР РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (0:0), а потом случился момент с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой.

«Иванов тоже хорошо работал, а потом случилась 57-я минута. Арбитр опоздал за атакой, но вообще такие эпизоды — для VAR. С той позиции, где находился Иванов, было тяжело увидеть контакт защитника с Дзюбой. Если бы судья смотрел в спину, то увидел бы, что нога игрока «Локомотива» ушла в сторону после касания. Скорее всего, сначала Иванов вообще хотел свистнуть симуляцию, потому что с общей камеры было похоже, что Дзюба оттолкнулся и сам напрыгнул. Но на повторах чётко видно, что игрок «Динамо» попал в темп и сбил соперника, а не сам Артём искал контакт. Виталий Мешков на VAR был обязан вмешаться в этот эпизод.

У Иванова всё было нормально, он управлял игроками. Но эпизод с Дзюбой выбивается. Если бы защитника «Динамо» удалили, «Локо» полчаса играл бы в большинстве. Это преимущество, с которым можно забивать голы. Ещё и штрафной был бы опасный, с таких кладут». — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.