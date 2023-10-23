Геннадий Орлов: «Краснодар» изучили, у него будут проблемы

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на выезде не сумел переиграть «Балтику» — 2:2.

«Краснодар» неожиданно потерял очки в игре с «Балтикой»? Почему неожиданно? У «Краснодара» сейчас начался процесс, когда их сильно изучили. И Кордоба «отрезан» от партнёров. Вспомните хотя бы матч с «Ростовом» в прошлом туре – в первом тайме они вообще ничего не могли сделать. Так что у «Краснодара» будут проблемы. Хотя они сейчас оторвались, и, может быть, Ивич что-то придумает. Но погоня продолжается, «Зениту» надо догонять. Да и «Крылья» на дистанции, уверен, будут хорошо играть. Так что это тройка очень сильных команд.

«Балтика» могла и должна была выигрывать, по логике. Но чуть-чуть не хватило. «Балтика» играет всё лучше и лучше. [Футболисты] неплохо выходят через пас из своей штрафной. То есть они не «пожарят», не бьют куда-то в сторону чужих ворот, а именно играют через передачи. И в центре поля хорошо держат мяч. Им только хорошего забивного форварда не хватает, но, может быть, он появится», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».