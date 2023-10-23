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Орлов: у «Ахмата» началась «ломка», матч в Петербурге будет для него испытанием

Орлов: у «Ахмата» началась «ломка», матч в Петербурге будет для него испытанием
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил проблемы грозненского «Ахмата» под руководством Мирослава Ромащенко.

«Для «Ахмата» матч с «Зенитом» будет испытанием. Я уже говорил, что Ромащенко, когда пришёл в команду, не очень корректно высказался про предыдущего тренера — Сергея Ташуева. А ведь именно на его «закваске» новый тренер одержал несколько побед. А потом что-то остановилось, пошли поражения. Ромащенко как-то начал перестраивать игру на мелкую передачу.

Но какой смысл что-то менять, если ты пришёл в команду, которая в прошлом году уже играла в этом стиле, в этой манере? Можно точечно что-то поменять. Но вот так перестраивать всё, заявлять об этом… И вот сейчас, может быть, эта «ломка» и началась. Посмотрим, как они сыграют в Петербурге. Но, повторюсь, это будет испытание», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, в следующем туре подопечным Мирослава Ромащенко предстоит встреча с «Зенитом» на «Газпром Арене». Матч состоится 28 октября.

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