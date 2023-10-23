Экс-тренер «Челси» Грант: ХАМАС намеренно атаковал невинных мирных жителей

Израильский экс-тренер лондонского «Челси» и сборной Израиля Авраам Грант высказался по поводу конфликта между ХАМАС и Израилем.

«Десять лет назад я разговаривал с Тони Блером. Сказал ему, что у меня есть идея: давайте построим футбольные поля на границе между Израилем и сектором Газа. Во-первых, чтобы найти таланты, а во-вторых, чтобы люди вместе играли в футбол.

Футбол может объединять людей. Я разговаривал с Арсеном Венгером, с Кака и даже с Филом Джексоном. Я верю, что это ещё можно сделать. Меня поддерживают арабы и евреи, у которых есть деньги для финансирования. Это моя мечта, особенно сегодня. Я всё ещё верю в [добрую] человеческую природу.

Могу прислать вам фотографию — я видел две ракеты. Повсюду звучала сирена. Я вырос в этом районе, мы не впервые сталкиваемся с этим. Я решил остаться до понедельника и сразу отправился на тренировку. Чувствовал, что мне нужно остаться в Израиле.

Почему я остался? Потому что это моя страна, мои люди. У меня много друзей в секторе Газа и на Западном Берегу. Я не знал, что делать, поэтому остался.

ХАМАС намеренно атаковал невинных мирных жителей. Если изнасиловать женщину, это освободит Палестину? Отрезание голов детям – принесёт ли это жителям Газы лучшую жизнь? Это террористическая организация. Они против человечества. Никто не может сказать мне, что это ислам.

Я знаю исламских людей, хороших людей. Мне звонят и говорят, что это не ислам, что они не могут это поддерживать. Ни один человек не может этого вынести», — приводит слова Гранта Daily Mail.