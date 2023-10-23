Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» в большинстве обыграла «Кадис»

«Валенсия» в большинстве обыграла «Кадис»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Встреча началась в 22:00 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В самом начале матча, на четвёртой минуте Хосе Луис Гайя реализовал выход один на один, перекинув мяч через вратаря.

На 22-й минуте Роберт Наварро получил прямую красную карточку за то, что наступил на игрока «Валенсии».

На 25-й минуте Уго Дуро забил головой после классного паса от Тьерри Корреи.

После десяти сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Валенсия» располагается на восьмой строчке с 14 очками. «Кадис» находится на 16-м месте с девятью очками.

Испания - Примера . 10-й тур
23 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Гайя – 4'     2:0 Дуро – 25'    
Удаления: нет / Наварро – 22'

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android