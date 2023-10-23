«Валенсия» в большинстве обыграла «Кадис»

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Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Встреча началась в 22:00 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В самом начале матча, на четвёртой минуте Хосе Луис Гайя реализовал выход один на один, перекинув мяч через вратаря.

На 22-й минуте Роберт Наварро получил прямую красную карточку за то, что наступил на игрока «Валенсии».

На 25-й минуте Уго Дуро забил головой после классного паса от Тьерри Корреи.

После десяти сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Валенсия» располагается на восьмой строчке с 14 очками. «Кадис» находится на 16-м месте с девятью очками.

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