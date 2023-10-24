Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио» Марушича и его семью

Урош Янкович, агент защитника «Лацио» и сборной Черногории Адама Марушича, рассказал об инциденте, который произошёл после матча квалификации Евро-2024 с национальной командой Сербии. Янкович заявил, что группа вооружённых лиц напала на него и Марушича на выходе из ресторана.

«Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в клинический центр, где я перенёс операцию.

Мы были окружены несколькими машинами. Мой водитель попытался уехать с места происшествия, но тут в него врезалась машина, ехавшая с противоположной стороны. Я даже не успел сесть в автомобиль, как на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня…

На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали. Его мать, 60-летнюю женщину, толкнули, и она получила травмы», – приводит слова Янковича Vijesti.

Сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича, Никша и Костадин, были арестованы за нападение.

17 октября завершился матч 8-го тура группы G в квалификации Евро-2024 между сборными Сербии и Черногории. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Сербия одержала победу со счётом 3:1.