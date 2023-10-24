«Пропущенный гол нас не смутил». Тренер «Акрона» Калешин — о матче с «Шинником»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским «Шинником» (3:1).

«Хороший матч команда провела, уверенный. Гол, который мы пропустили, нас не смутил. Мы продолжали придерживаться плана на матч и реализовали своё преимущество. Считаю, что игровое преимущество было на нашей стороне. Мы не просто владели мячом, а создавали моменты, даже при счёте 0:0 у нас было два хороших эпизода, когда мы должны были забивать. Не забили, и соперник нас наказал. Потом смогли склонить чашу весов в нашу пользу за счёт отдачи, дисциплины и проявления мастерства. Футболисты сыграли качественно на разных участках поля, создали преимущество и разыграли хорошие эпизоды для взятия ворот», — сказал Калешин на послематчевой пресс-конференции.