Первая лига: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

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В понедельник, 23 октября, состоялись заключительные матчи 15-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. «Акрон» в родных стенах уверенно переиграл «Шинник», а махачкалинское «Динамо» на выезде не смогло одолеть «Родину».

Все результаты матчей 15-го тура Первой лиги:

«Енисей» (Красноярск) — «Сокол» (Саратов) — 5:3;

«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 1:0;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Химки» — 2:2;

«Черноморец» (Новороссийск) — «Тюмень» — 0:1;

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2;

«Арсенал» (Тула) — «Кубань» (Краснодар) — 3:1;

«Торпедо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 2:0;

«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль) — 3:1;

«Родина» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На втором месте располагается «Алания», также заработавшая 28 очков. На третьей строчке находится «Акрон» (27), на четвёртой — «Тюмень» (26).