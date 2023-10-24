Шалимов оценил идею обмена судьями с Саудовской Аравией

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что саудовские арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Если мы говорим о развитии, развиваться всегда хорошо, просто надо смотреть, что из этого получится. Я не могу сказать, какой уровень арбитров ФИФА в Саудовской Аравии и как они будут проявлять себя в нашем чемпионате. Начинание хорошее, мы можем выжать позитив из этой истории, но я бы не спешил», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Беларусью и Катаром. Арбитры из этих стран также будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги.