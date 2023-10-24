Тренер России U21 Шабаров рассказал, кого команда выбрала лучшими на сборе в Бразилии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о собрании команды после сбора в Бразилии, где были выбраны трое лучших игроков.

«Раскрою небольшой секрет. У нас было итоговое собрание после четырёх матчей, где ребятам было предложено выделить тройку самых ценных игроков этих встреч. На первое место коллектив поставил вратаря «Зенита» Богдана Москвичёва, на второе место — Александра Кокшарова, а третье место поделили Дмитрий Кучугура из «Краснодара» и Илья Кирш из «Ростова». Это мнение ребят, и я его отчасти разделяю.

Если говорить о том, кто меня удивил, то выделю футболистов 2005 года рождения, которым пришлось противостоять игрокам на два года старше них. Отмечу Мишу Рядно из ЦСКА, очень надёжно действовал в обороне. Матвей Кисляк отыграл на своём уровне. Я доволен ими, потому что нужно было и адаптироваться к коллективу, где большинство ребят старше их на год, и проявить себя на поле», — приводит слова Шабарова Олимпийский комитет России.