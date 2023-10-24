Игонин: приглашение зарубежных арбитров в РПЛ нужно, чтобы вылезти из футбольного вакуума

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался на тему привлечения иностранных арбитров к работе в Российской Премьер-Лиге.

«Приглашение арбитров из других стран в РПЛ — вполне нормальная инициатива, потому что нужно вылезти из футбольного вакуума всеми способами. Это может пойти на пользу. Нужно много всего сделать, работать. Чем больше пересечений, обмена опытом, тем лучше, потому что в каждой федерации есть свои сильные стороны», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее появлялась информация, что Российская Премьер-Лига и саудовская Про-лига договорились об обмене арбитрами, а председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев допустил, что рефери из Саудовской Аравии до конца текущего года приедут работать на матчах российского футбола.