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«Фейеноорд» в родных стенах уверенно переиграл «Лацио» в матче Лиги чемпионов

«Фейеноорд» в родных стенах уверенно переиграл «Лацио» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Фейеноорд» смог уверенно переиграть соперника — 3:1.

Нидерландцы вышли вперёд на 31-й минуте — голом отметился форвард Сантьяго Хименес. В концовке тайма Рамиз Зерруки упрочил лидерство своей команды. На 74-й минуте Хименесу удалось оформить дубль. «Лацио» сумел ответить лишь голом «престижа» — на 83-й минуте Педро реализовал пенальти — 3:1 в пользу роттердамской команды.

Благодаря этой победе «Фейеноорд» вышел на первое место в группе E, набрав шесть очков в трёх играх. «Лацио» находится на третьем месте, у итальянской команды четыре очка в активе.

Лига чемпионов . Группа E. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим, Италия
1:0 Хименес – 31'     2:0 Зерруки – 45+2'     3:0 Хименес – 74'     3:1 Родригес – 83'    
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