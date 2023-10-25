«Фейеноорд» в родных стенах уверенно переиграл «Лацио» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Фейеноорд» смог уверенно переиграть соперника — 3:1.

Нидерландцы вышли вперёд на 31-й минуте — голом отметился форвард Сантьяго Хименес. В концовке тайма Рамиз Зерруки упрочил лидерство своей команды. На 74-й минуте Хименесу удалось оформить дубль. «Лацио» сумел ответить лишь голом «престижа» — на 83-й минуте Педро реализовал пенальти — 3:1 в пользу роттердамской команды.

Благодаря этой победе «Фейеноорд» вышел на первое место в группе E, набрав шесть очков в трёх играх. «Лацио» находится на третьем месте, у итальянской команды четыре очка в активе.