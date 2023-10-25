Анчелотти: у Беллингема небольшой мышечный дискомфорт, но он сыграет в «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, который был заменён в конце минувшего матча Лиги чемпионов с «Брагой» (1:2) из-за мышечного дискомфорта.

«Беллингем испытывает небольшой дискомфорт в левой приводящей мышцы, но его участию в «эль класико» это не угрожает. Газон был немного мягким, и Джуд получил повреждение, но он быстро восстанавливается. Он устал, как и все. В матче с «Брагой» Беллингем проделал невероятную работу в обороне», — приводит слова Анчелотти El Mundo.

Напомним, «Реал» сыграет с «Барселоной» в грядущую субботу, 28 октября. Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток на игру прозвучит в 17:15 мск.

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